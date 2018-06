Air France: al via concorso per un anno di cinema gratuito

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Da oggi 1 giugno fino al 13 settembre 2018 con Air France tutti i viaggiatori avranno l'esclusiva opportunità di partecipare ad un concorso che mette in palio un anno di cinema gratuito. Per tutti coloro acquisteranno contestualmente due biglietti intercontinentali per lo stesso volo, è sufficiente accedere al sito dedicato www.airfrance.volarechespettacolo.it, compilare il form di registrazione inserendo il codice prenotazione (PNR), il numero di ciascun biglietto acquistato, la data di partenza, selezionare la prossima ?meta spettacolare? a scelta tra le proposte Air France e, infine, confermare la partecipazione. Il concorso si compone di 15 settimane di partecipazione a partire dal 1 giugno al 13 settembre, il 30 settembre verranno estratti 20 nominativi vincenti di ciascuna settimana, per un totale di 300 vincitori, ai quali verrà consegnato un carnet cinema 2X12 che prevede 1 ingresso al mese per due persone per 12 mesi in tutte le sale convenzionate del circuito Stardust® in Italia.