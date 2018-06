Agsm: residenti Affi possono finanziare impianto eolico

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Le imprese e le famiglie residenti ad Affi (Verona) potranno partecipare al finanziamento dell'impianto eolico, della potenza complessiva di 4 megawatt, realizzato da Agsm nel 2017. L'operazione replica uno schema già adottato per il vicino impianto eolico di Rivoli Veronese e prevede un'emissione di obbligazioni per un importo sino a un milione di euro, ossia sino al 20% del costo complessivo dell'impianto di 5 milioni. Le obbligazioni avranno durata di sei anni (dal 2018 al 2024); il taglio delle obbligazioni offerte varierà tra tremila e trentamila euro cadauna. I titoli pagheranno una cedola annuale del 4,5%, il prestito sarà restituito contestualmente alla cedola del sesto anno. Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro il 30 settembre prossimo per consentire l'emissione delle obbligazioni entro ottobre. "La finalità primaria dell'emissione obbligazionaria è consentire la partecipazione di chi vive e opera nel territorio a un progetto che riguarda un aspetto importante della vita comunitaria come è il consumo di energia", ha dichiarato il presidente di Agsm Michele Croce. "Riteniamo che anche attraverso uno strumento di natura finanziaria si possa incrementare la conoscenza e la sensibilità delle persone verso i temi della consumo sostenibile".