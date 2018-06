Agrigento: Tusa, Parco Valle dei templi fiore all’occhiello e modello da esportare

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Agrigento e il Parco della Valle dei Templi sono il fiore all'occhiello della nostra offerta culturale in Sicilia. Passi in avanti come quello di stasera, sono quindi per noi lo stimolo ad esportare queste buone pratiche al resto dell'Isola. Questo parco, con la sua eccellente direzione e gestione, può essere esempio e traino per la riforma dei parchi archeologici siciliani". Con queste parole l'assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa ha inaugurato ieri il nuovo ingresso al Parco della Valle dei Templi dell'ex scuola rurale di San Nicola. Un nuovo sentiero che accompagna i visitatori lungo un percorso immerso nella natura e che rappresenta non solo un nuovo modo di visitare il Parco ma anche per decongestionare i classici punti di accesso. Disponibili, lungo il nuovo itinerario, anche delle vetture elettriche. Il nuovo accesso sarà fondamentale per la valorizzazione del biglietto cumulativo, ticket che permetterà di visitare sia il Parco archeologico che il museo Pietro Griffo.