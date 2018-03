Agrigento: controlli antidroga a Sciacca, due giovani in manette

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - E' di due giovani finiti in manette il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento nel centro storico di Sciacca. ?Stiamo solo facendo due passi...? Sono state queste le prime parole che si sono sentiti dire i Carabinieri da due ragazzi fermati nel centro storico saccense, "per giustificare il loro atteggiamento e cioè il fatto che avessero accelerato la loro andatura alla vista di una pattuglia di Carabinieri in transito, quasi come per non volersi fare notare - raccontano i Carabinieri - Ma il loro nervosismo e la circostanza che erano appena scesi da un pullman proveniente da Palermo, hanno insospettito i militari". Sono stati effettuati così più approfonditi controlli e durante l'immediata perquisizione, dalle tasche dei due ventenni sono saltati fuori alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo di tre etti, subito sequestrati. Sono scattate, pertanto, le manette nei confronti dei due ventenni, subito condotti agli arresti domiciliari, su disposizione della locale Procura della Repubblica, in quanto dovranno ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.