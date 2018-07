Agricoltura: Coldiretti, Sicilia undicesimo posto bandiere del gusto (2)

(AdnKronos) - Le bandiere del gusto costituiscono un serbatoio immenso di sapienza e capacità tramandato da generazioni che segnano la memoria di un popolo ? commenta il presidente regionale Coldiretti Francesco Ferreri ? e che sottolineano la nostra diversità dove pochi chilometri di distanza bastano a modificare un gusto. Si tratta di un patrimonio che va salvaguardato anche alla luce delle scelte dei turisti che non solo vogliono gustare le pietanze siciliane ma poi scelgono il souvenir enogastronomico per ripetere le esperienze vissute. L'acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze è diventato ormai il mood del viaggio? aggiunge Francesco Ferreri ? basta vedere come il centro delle città si sta trasformando in una grande vetrina enogastronomica dove si trova dal cibo da strada, di cui la Sicilia è capofila, all'eccellenza per varietà e sapori. Ci sono poi moltissime occasioni per acquisti mirati anche nei luoghi di villeggiatura con esperienze sensoriali, percorsi enogastronomici, città del gusto, feste e sagre di ogni tipo per non dimenticare le location televisive che d'estate ospitano i mercati degli agricoltori di Campagna Amica, come Punta Secca, dove si gira la fiction del Commissario Montalbano ? conclude il presidente.