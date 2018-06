Agricoltura: Coldiretti, da clima pazzo mezzo mld di danni

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Il risultato dell'andamento anomalo del tempo, quest'anno, "sono oltre mezzo miliardo di danni provocati all'agricoltura nelle campagne con gelo, nubifragi, trombe d'aria, bombe d'acqua e grandinate". A sostenerlo è la Coldiretti mentre sarebbe in arrivo una nuova perturbazione primaverile in un 2018 già segnato da precipitazioni più abbondanti, sulla base dei dati Isac Cnr nei primi cinque mesi. Il 2018, rileva Coldiretti, si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni piu' bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,34 gradi rispetto alla media storica. L'andamento anomalo di quest'anno conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.