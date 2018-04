Agenda della settimana economica e sindacale**

Roma, 15 apr. (AdnKronos) - I principali appuntamenti della settimana dal 16 al 22 aprile LUNEDI' 16 APRILE - 9. Roma. All'Abi, presso le Scuderie di Palazzo Altieri, Via Santo Stefano del Cacco 1, Convegno «Finanza e ambiente», organizzato dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (Anspc), con Ercole P. Pellicanò, presidente Anspc; Salvatore Rossi, direttore Generale Banca d'Italia e presidente Ivass. Segue tavola rotonda con Fabio Cerchiai, presidente Autostrade per l'Italia. Interviene Maria Bianca Farina, presidente Ania - 9,30. Milano- Palazzo Lombardia. Assemblea organizzata da Fp Cgil Lombardia e Fp Cgil Milano su «Fra lavoro pubblico e vita privata. La conciliazione dei tempi e le pari opportunità migliorano la vita di donne e uomini» - 10. Milano, Via Solari 33 Assemblea Soci Moncler - 10. Roma, Incontro fra Esa e Vaticano per la presentazione dei primi risultati sulla cooperazione per la Libreria Apostolica Vaticana per la conservazione e la governance dei dati. Libreria Apostolica Vativcana, Cortile del Belvedere, Città del Vaticano.