Agen: Camera di Commercio Sud Est, approvato il bilancio preventivo 2018

Dare il tempo al tempo, dopo i tradizionali cento (e passa) giorni dall’insediamento degli Organismi, la Camera di Commercio del Sud Est – Catania, Siracusa, Ragusa, può dare un primo consuntivo. “Il bilancio preventivo 2018 è stato approvato”, ci dichiara il Presidente Pietro Agen nel nostro periodico (e puntuale) incontro con le tematiche che riguardano lo sviluppo (potenziale e possibile) della Sicilia. “Siamo ormai verso la fase operativa concreta – afferma Pietro Agen – che non è soltanto quella che riguarda l’approvazione del bilancio. Entro dieci giorni presenteremo, nel corso di una conferenza stampa ad hoc, le 19 iniziative che la Camera di Commercio del Sud Est porterà avanti per superare le attuali carenze. La Camera di Commercio del Sud Est – sottolinea il Presidente – si pone sia come stimolo per lo sviluppo del territorio, sia come promotrice, appunto, di iniziative sotto la responsabilità di componenti del Consiglio Camerale. Naturalmente saranno avviate anche azioni di collaborazione con l’Università con gli Enti che potranno dare un contributo fattivo alla realizzazione delle stesse iniziative”.

Abbiamo chiesto a Pietro Agen se la “Super Camera” abbia avuto “pressioni” di coinvolgimento nella campagna elettorale nazionale, e il Presidente: “È stata una campagna elettorale strana, e di ciò i cittadini si sono resi conto direttamente. Per quanto mi concerne, come è nostro costume, lasciamo piena libertà di scelta e mai abbiamo influito e influiamo sulle scelte individuali o collettive. Io personalmente, da invitato, ho partecipato a manifestazioni di destra e sinistra, nel pieno rispetto delle idee delle diverse compagini”.