Aeroporti: Trapani Birgi, rinviata assemblea Airgest

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Rinviata l'assemblea di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, che oggi avrebbe dovuto approvare bilancio e ricapitalizzazione della società. La Regione siciliana, socio di maggioranza, secondo quanto fa sapere Sicindustria, ha infatti chiesto più tempo per poter effettuare alcuni approfondimenti tecnici. "Questa situazione di stallo, unitamente alla riduzione del numero dei voli e di conseguenza dei passeggeri crea grande preoccupazione" afferma il presidente di Sicindustria Trapani Gregory Bongiorno. A preoccupare è anche la mancata definizione della gara per l'individuazione del nuovo vettore aereo che dovrà assicurare i voli per le prossime stagioni. "E' evidente che siamo di fronte a una reale emergenza - aggiunge - Purtroppo non sembra ci siano le condizioni affinché la gara si concluda a breve. Verosimilmente se ne parlerà alla fine anno e questo comprometterà sicuramente la prossima stagione invernale ma rischia di compromettere anche l'estate del 2019".