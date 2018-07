Aeroporti: Trapani Birgi, rinviata assemblea Airgest (2)

(AdnKronos) - Il presidente di Sicindustria Trapani spinge anche per un'operazione di fusione tra le società di gestione degli aeroporti della Sicilia occidentale "che coinvolga, oltre Trapani e Palermo, anche gli aeroporti delle due isole minori, Lampedusa e Pantelleria. Questa - sottolinea - è l'unica strada percorribile per uscire dall'impasse ed evitare che quanto accaduto nella stagione estiva in corso si ripeta anche nei prossimi anni, con la conseguente distruzione del settore turistico trapanese". Per Bongiorno inoltre "la creazione di un'unica società di gestione aeroportuale della Sicilia occidentale creerebbe indubbi vantaggi per tutti gli aeroporti coinvolti. Grazie alle economie di scala si otterrebbe un efficientamento dei costi oltre che un maggiore potere contrattuale nei confronti delle compagnie aeree".