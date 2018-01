Aeroporti: azioni Gesap, botta risposta sindaco Cinisi-Camera Commercio Palermo

Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - "Rammarica che il possibile acquisto delle azioni Gesap (società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo ndr) da parte del Comune di Cinisi possa rappresentare una circostanza, almeno all'apparenza, poco gradita all'ente camerale che, non solo ne ha già deliberato la vendita, ma ne ha dato comunicazione allo stesso per esercitare il diritto di prelazione". Così il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo commenta le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio di Palermo e Enna Alessandro Albanese in merito alla volontà del Comune di acquistare le azioni dell'ente. Secondo Albanese, il sindaco di Cinisi vorrebbe "speculare sulla vicenda e - ha aggiunto - deve stare attento perché mi rivolgerò alle sedi opportune". Immediata la replica di Palazzolo. "Il Comune è interessato ad esercitare il diritto di prelazione e ritiene auspicabile l'intervento delle autorità competenti, anche giudiziarie, per un'attenta valutazione dell'intera vicenda relativa alla privatizzazione Gesap e, per la quale, già nel 2016, si è provveduto a presentare un articolato esposto alla Procura della Repubblica di Palermo". Per quanto riguarda poi il prezzo di vendita delle azioni, il primo cittadino giudica "fuori luogo" il richiamo di Albanese ad "una vecchia valutazione molto bassa, fatta qualche anno fa, drogata da una gestione non ottimale dell'azienda" . Gestione che, ricorda, "a dire il vero è politicamente imputabile anche alla Camera di Commercio di Palermo, allora rappresentata nel cda Gesap da Helg, del quale Albanese era vice presidente".