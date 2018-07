Aeroporti: a Milano il World Routes 2020, attesi oltre 4mila partecipanti (3)

(AdnKronos) - Alcuni studi hanno rilevato che le città che hanno ospitato l'evento hanno registrato in media un aumento del network aereo di circa il 9 per cento nei tre anni successivi all'evento, rispetto ai loro competitor. Indagini condotte da Ubm, inoltre, valutano l'impatto totale dell'evento sul territorio in circa 187,4 milioni di euro, con una creazione di posti di lavoro di oltre duemila unità. World Routes è "un evento catalizzatore che gli addetti ai lavori conoscono molto bene in termini di importanza, nell'immediato e come effetto trainante per gli anni successivi", rimarca il general manager di Sacbo, Emilio Bellingardi. Il sistema del trasporto aereo civile "si ritrova un opportunità che raramente ci viene presentata". Del resto "l'attenzione su Milano, dopo tanti anni di difficoltà, è tornata quella che doveva essere". E Sacbo ha deciso di scommetterci perché "c'è una vicinanza geografica e storica di Bergamo, perché c'è una forte attrattiva del territorio che unisce le città di Milano e Bergamo e perché storicamente Sea e Sacbo hanno condiviso spesso storie molto difficili e anche molto belle". Infine "il nostro è un Paese manifatturiero e che vive di export e turismo e le infrastrutture sono indispensabili, anche per dare accessibilità a tutti quegli importanti ambiti, come l'alta moda e la cucina, che determinano per il nostro Paese un'attrattività così importante" .