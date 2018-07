Aeroporti: a Milano il World Routes 2020, attesi oltre 4mila partecipanti (2)

(AdnKronos) - Organizzato da Ubm, il World Routes rappresenta una "occasione per consolidare la crescita degli aeroporti di Milano e aprire nuove rotte per connettere la città con il mondo, specialmente con l'Asia e le Americhe". Ospitare oltre 300 realtà mondiali, tra nazioni, compagnie aeree e società aeroportuali, contribuirà a "rafforzare la brand awareness delle destinazioni Milano e Lombardia e mostrare al mondo cosa Milano e la Lombardia possono offrire". "Quando ci siamo candidati e abbiamo cominciato il percorso per portare a Milano il World Routes -ricorda il presidente di Sea, Pietro Modiano- sapevamo, com'è sempre in questi casi, di avere una sola possibilità, quella di portare a casa il risultato. Che è una cosa per niente scontata, ma ci siamo messi in gioco, rischiando; abbiamo lavorato intensamente, facendo squadra con il Comune e la Regione e abbiamo vinto". Si tratta, sottolinea Modiano, di "un risultato importantissimo perché l'evento ha un peso enorme a livello mondiale e Milano è destinata a godere di una maggiore centralità". (segue)