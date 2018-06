Adr: Aida e musica popolare nei terminal Fiumicino

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Giornata di musica e di intrattenimento oggi per i passeggeri del Leonardo da Vinci. Aeroporti di Roma, in collaborazione con il Parco della Musica e l'Auditorium della Conciliazione, ha organizzato una kermesse non-stop di spettacoli all'interno dei Terminal per celebrare la Festa della Musica, iniziativa del Mibact che ricorre ogni anno il 21 giugno su tutto il territorio nazionale. Dalle 10.00 alle 12.00, i viaggiatori in partenza al Terminal 3 hanno potuto assistere a un inusuale spettacolo di musica lirica: oltre 100 ragazzi, allievi dell'associazione musicale Europa in Canto, hanno interpretato in costume di scena i brani più famosi dell'Aida di Giuseppe. Il progetto di Europa in Canto è nato per diffondere la conoscenza e la passione per la musica a docenti e studenti delle scuole medie e superiori, anche attraverso il linguaggio dei segni (LIS). Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, il Terminal per i voli ha accolto, invece, sette coristi dell'Orchestra Popolare Italiana che hanno interpretato la ?Taranta d'amore?, spettacolo di Ambrogio Sparagna. Una esibizione fortemente tradizionale e popolare, accompagnata dai caratteristici suoni del tamburello e del violino, per l'intrattenimento dei passeggeri nazionali e stranieri presenti. Concerti aperti al pubblico, valore del gesto musicale, spontaneità, curiosità rappresentano lo spirito della Festa della Musica. Valori che ispirano, allo stesso modo, le numerose iniziative di intrattenimento culturale organizzate da Aeroporti di Roma nel principale aeroporto della Capitale, vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla città.