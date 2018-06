Acqua: problema depurazione in Sicilia, commissario Rolle all’Ars

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il commissario straordinario Enrico Rolle ha partecipato questa mattina all'audizione della commissione Ambiente dell'Ars sul problema della depurazione delle acque reflue in alcuni comuni siciliani. Una questione che è costata all'Italia anche una sanzione da parte della Corte di giustizia europea. Presenti, oltre a Rolle, l'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon, il dirigente del dipartimento Acqua e Rifiuti Salvatore Cocina, il dirigente del dipartimento della Programmazione Dario Tornabene e i sindaci di Terrasini, Cinisi e Sciacca, Giosuè Maniaci, Gianni Palazzolo e Francesca Valenti. Rolle ha prospettato alcune soluzioni per la depurazione delle acque reflue nei comuni di Cinisi e Terrasini. In particolare, riferisce il deputato del M5S all'Ars Luigi Sunseri, "sono state individuate quattro possibili opzioni: una riguarda la costruzione di due distinti impianti per la depurazione delle acque reflue in ciascun comune; un'altra la realizzazione di un impianto consortile comune nel territorio di Cinisi per servire entrambi; un'altra la realizzazione di una conduttura dove far confluire le acque reflue da canalizzare nell'impianto di Carini; in ultimo la realizzazione di una struttura in un terreno situato in un'area limitrofa allo scalo aeroportuale di Punta Raisi". "Si tratta di un primo passo - sottolinea Sunseri - Vigileremo affinché si arrivi in tempi rapidi a una soluzione condivisa".