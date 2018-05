Acqua: Lombardia, 44% abitanti beve quella del rubinetto

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Il 44% degli abitanti della Lombardia beve acqua del rubinetto sempre o quasi sempre. E nell'ultimo anno l'80,4% della popolazione della regione ha bevuto acqua del rubinetto. I motivi principali sono la comodità (31,6%), la bontà dell'acqua (24,3%) e il minor costo rispetto all'acqua in bottiglia (17,8%). E' quanto emerge dal una ricerca di Aqua Italia, associazione federata ad Anima - Confindustria. Nel 21% dei casi di chi dichiara di bere acqua del rubinetto si rileva la presenza di almeno un sistema di affinaggio dell'acqua, trend in crescita di due punti percentuali rispetto al 2016. Tra questi sistemi, il 6,9% è rappresentato dalle caraffe filtranti (erano il 4,2% nel 2016), il 5,7% dai sistemi con filtro per l'eliminazione del cloro e il 4,1% dai sistemi per la refrigerazione o gasatura. Di questi il 18,8% ha dichiarato di aver sottoscritto un abbonamento di manutenzione periodica. Inoltre il 19,2% degli intervistati beve acqua del rubinetto negli esercizi commerciali e il 49,7% la berrebbe se gliela offrissero. Per la prima volta l'indagine ha rilevato la preoccupazione degli italiani nei confronti della presenza di sostanze contaminanti nell'acqua del rubinetto. Il 57,7% si è dichiarato preoccupato e solo l'8,7% si è dichiarato non preoccupato.