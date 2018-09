Acqua: a Permanente di Milano mostra fotografica per 90 anni Gruppo Cap

Milano, 27 set. (AdnKronos) - Un viaggio attraverso le immagini attorno a Milano, seguendo il flusso dell'acqua. Si chiama 'La linea dell'acqua' ed è la mostra fotografica organizzata da Gruppo Cap in collaborazione con l'agenzia fotografica Contrasto, per celebrare i suoi 90 anni di storia, che verrà inaugurata al Museo della Permanente di Milano il prossimo 15 ottobre. "L'acqua è di fatto l'anima del territorio della città di Milano, dei suoi dintorni, delle tante comunità che circondano il capoluogo lombardo. Una risorsa preziosa che Gruppo Cap ha imparato a sfruttare, ma soprattutto a curare e preservare", commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. "Con questa iniziativa vogliamo celebrare il traguardo dei nostri 90 anni, sottolineando la volontà di guardare sempre al futuro, all'innovazione e a uno sviluppo sostenibile del territorio, in qualità di interlocutori attenti di enti locali e cittadini e andando alla scoperta delle grandi possibilità connesse alla risorsa idrica e alla sua infrastruttura di rete", spiega Russo. Le fotografie, realizzate dal fotografo Lorenzo Maccotta, raccontano luoghi, paesaggi e suggestioni, ma anche processi, impianti e cantieri che segnano il territorio del milanese. ?La collaborazione con Gruppo Cap ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di un percorso di arricchimento culturale sul territorio", afferma il presidente della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, Emanuele Fiano. "Dalla scomparsa delle Province alla creazione della Città Metropolitana si è smarrito quel rapporto tra cultura e territorio, che con questa iniziativa si intende rivitalizzare". Lo scrittore Luca Doninelli nel testo realizzato per il catalogo che accompagna la mostra scrive che "si può dire che tutta la Lombardia, e in special modo il Milanese, sia una grande opera idraulica, iniziata allo scopo di imbrigliare e rendere utile una ricchezza idrica enorme, ma di difficile gestione?. Accanto alle fotografie di Maccotta, ?La linea dell'acqua" offrirà uno spazio espositivo anche alle immagini vincitrici del concorso #leformedellacqua, lanciato su Instagram da Gruppo CAP e Contrasto.