Acea: acquista 51% Pescara Distribuzione Gas

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Acea ha sottoscritto oggi un accordo con le società Alma C.I.S. srl e Mediterranea Energia Soc. Cons.a.r.l. per l'acquisizione del 51% del capitale da loro detenuto nella società Pescara Distribuzione Gas srl, attiva nella distribuzione di gas metano nel Comune di Pescara. Le due società venditrici, che manterranno il 49% del capitale, parteciperanno in sinergia con Acea alla gestione industriale dell'infrastruttura. La società Pescara Distribuzione Gas, si legge in una nota del gruppo energetico capitolino, governa l'intera rete di distribuzione del Comune di Pescara ed è proprietaria di circa la metà della stessa, la restante fa capo al Comune, per un totale di 325 Km di rete e circa 62 mila PDR. Il valore economico dell'operazione, in termini di enterprise value per il 100% della società, è di 17 milioni di Euro.