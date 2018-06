AccorHotels: concordata acquisizione 50% di Sbe

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - AccorHotels e Sbe Entertainment Group hanno firmato una lettera d'intenti e avviato trattative in esclusiva per l'acquisizione del 50% del pacchetto azionario di Sbe da parte di AccorHotels. Questa operazione, si legge in una nota, è un'ulteriore dimostrazione della strategia di AccorHotels di espandere la sua offerta nel segmento dell'ospitalità lifestyle di lusso. Questa partnership combinerà l'expertise e il savoir-faire dei due gruppi. Secondo gli accordi AccorHotels acquisirà il 50% del capitale azionario di sbe detenuto in parte da Cain International per 125 milioni di dollari. Sam Nazarian continuerà a detenere il restante 50% del capitale di sbe. Inoltre, AccorHotels investirà 194 milioni di dollari in un nuovo strumento di debito privilegiato che verrà utilizzato per riscattare tutte le unità privilegiate esistenti, anche in parte detenute da Cain International. L'investimento totale di AccorHotels, nel quadro di questa operazione, sarà di 319 milioni di dollari. Questo investimento a lungo termine consentirà a sbe l'accesso alla piattaforma di distribuzione di AccorHotels pur rimanendo un operatore indipendente nel segmento luxury. sbe continuerà ad essere guidata dal suo fondatore e Direttore generale Sam Nazarian, assistito dal suo team di dirigenti esperti, mantenendo il suo quartier generale a New York.