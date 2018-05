A2a: accordo da 11,5 mln per nuova illuminazione Led a Garbagnate Milanese

Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Nel comune di Garbagnate Milanese arriva la nuova illuminazione a led. A2a illuminazione pubblica ha siglato un accordo con Acsm Agam e l'amministrazione comunale per la gestione degli impianti d'illuminazione pubblica sul territorio. Lo rende noto A2a, precisando che la partnership vede tutte le realtà coinvolte mettere in campo il loro know how, l'esperienza e la vocazione all'innovazione a servizio della città. L'accordo, il cui valore è di circa 11,5 milioni di euro con durata 20 anni, prevede l'installazione di oltre 4.200 nuove luci a Led gestite da remoto tramite telecontrollo, interventi di miglioramento, verniciatura o sostituzione, di oltre 1.900 pali, la realizzazione di circa 5,3 chilometri di nuove linee elettriche e la riqualificazione di tutti i 70 quadri elettrici esistenti. Quella di una nuova illuminazione cittadina a Led è una scelta innovativa, sulla scia di altre metropoli europee e di città italiane come Milano, Bergamo, Brescia che garantirà uguale efficienza e pari resa luminosa con un risparmio sugli attuali consumi elettrici di circa il 65%. Oltre al risparmio energetico, la trasformazione a Led dell'illuminazione di Garbagnate Milanese consentirà una riduzione di circa 359 tonnellate di Co2 riversate in atmosfera. Grazie alla maggior durata dei Led, fino a cinque volte superiore alle lampade tradizionali, sarà inoltre garantita una diminuzione delle attività per la sostituzione delle lampade come intervento di cambio programmato e una minore incidenza delle lampade bruciate.