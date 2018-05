A Le Mans trionfa Marquez, Rossi terzo

Le Mans, 20 mag. - (AdnKronos) - Marc Marquez vince il Gp di Francia nella classe MotoGp. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo della Honda centra il terzo successo di fila, il 64esimo della carriera, precedendo il ternano Danilo Petrucci, in sella alla Ducati del team Pramac e Valentino Rossi, con la Yamaha M1. Quarto posto per l'australiano Jack Miller (Ducati Pramac) che si lascia alle spalle gli spagnoli Dani Pedrosa (Honda) e Jorge Lorenzo (Ducati). Grande occasione sprecata da Andrea Dovizioso (Ducati), scivolato senza conseguenze al 5° dei 27 giri, quando era al comando della corsa, così come dal beniamino di casa Johan Zarco (Yamaha Tech3), caduto all'ottavo passaggio con una dinamica simile all'uscita di scena del forlivese. Gara ancora più breve per Andrea Iannone (Suzuki) scivolato al primo passaggio. Marquez inanella il terzo trionfo di fila, dopo Austin e Jerez, e allunga nella classifica del mondiale dove guida con 95 punti, ben 36 in più del connazionale Maverick Vinales, oggi settimo e mai nelle posizioni di vertice con la Yamaha M1. Terzo Zarco a quota 58 e quarto Rossi a 56.