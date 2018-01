2018: Banca Imi, ciclo ancora espansivo nonostante incertezza elezioni (3)

(AdnKronos) - Tuttavia, osserva, "ci aspettiamo un rallentamento dei consumi di beni durevoli (in relazione alla pur lenta risalita dei tassi di interesse) a fronte di una possibile riaccelerazione dei beni non durevoli. Confermiamo comunque la nostra idea che il testimone della ripresa sia ormai passato dai consumi delle famiglie agli investimenti delle imprese, la componente di domanda che ha fatto registrare le sorprese più positive nelle ultime settimane". Sulle previsioni economiche pesa l'incognita legato alle elezioni politiche generali. Lo scenario più verosimile, osserva l'analista, "resta quello di un esito sostanzialmente inconcludente delle elezioni, seguito da settimane di negoziazione in merito alla possibilità di formare un governo; il nostro scenario centrale è che un qualche esecutivo venga formato, probabilmente sulla base di una coalizione ampia che includa il Pd, i partiti centristi e Forza Italia (ma potrebbe essere necessario il contributo diretto o indiretto di parlamentari provenienti da altre forze politiche)". In ogni caso, il rischio politico in Italia, sostiene Mameli, "appare oggi più 'gestibile' rispetto al passato, almeno dal punto di vista dei mercati finanziari". Con la sola eccezione della Francia, osserva infatti, "l'incertezza politica caratterizza ormai la maggior parte dei Paesi europei, dove governano (in alcuni casi con successo) o grandi coalizioni o esecutivi di minoranza"; "se, come pensiamo, il ciclo economico su scala mondiale e continentale rimarrà espansivo, la crescita economica metterebbe su un sentiero di sostenibilità la traiettoria del debito pubblico, indipendentemente dalle possibili fragilità del sistema politico".