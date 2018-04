1 Maggio: sindacati in piazza a Bergamo per celebrare sicurezza lavoro

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Quest'anno il tema delle celebrazioni del Primo maggio è quello dell'emergenza infortuni mortali sul lavoro. Cgil, Cisl, Uil della Lombardia danno appuntamento a Bergamo, in piazza Marconi (davanti alla Stazione ferroviaria) alle 9.30 per la manifestazione regionale. Dopo il corteo, che attraverserà le vie del centro cittadino, in piazza Vittorio Veneto parleranno i tre leader dei sindacati confederali lombardi Elena Lattuada, Ugo Duci, Danilo Margaritella. In Lombardia le aziende "sono 560mila, ma solo 29mila sono oggetto di controlli. In una regione ad alto sviluppo economico come la Lombardia, è inaccettabile che si continui a morire di lavoro. Con i primi segnali di ripresa economico-produttiva si sta verificando, un'intollerabile ripresa degli infortuni e delle morti sul lavoro perché si investe poco per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, si lasciano esposti i lavoratori e le lavoratrici a fattori di rischio senza adeguata formazione e protezione, e anche perché sono insufficienti i controlli e le sanzioni", evidenziano i sindacati. "E' urgente contrastare gli infortuni e le malattie professionali; per questa ragione chiediamo il massimo impegno alle istituzioni regionali e alle associazioni datoriali", si legge nella nota congiunta. Diversi gli appuntamenti in calendario domani su tutto il territorio lombardo per celebrare il primo maggio. Ad esempio a Milano, alle 9.30, è in programma il tradizionale concentramento a Porta Venezia e corteo fino a piazza della Scala, dove parleranno i segretari di Cgil, Cisl Uil Milano Massimo Bonini, Danilo Galvagni, Antonio Albrizio.