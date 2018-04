1 maggio: in Veneto tra mercatini, sagre e concerti (2)

(AdnKronos) - In provincia di Treviso 40^ edizione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo IGP. Festa dedicata all'asparago bianco IGP di Cimadolmo, centro della manifestazione, con degustazioni e cene a tema, musica e sport. In provincia di Venezia dal 30 aprile al 3 maggio a Jesolo "Il paese dei Balocchi" attende i bambini e le famiglie per un lungo weekend di animazione, gioco e intrattenimento. Venerdì 1 maggio: Tutti in fattoria! Presso la scuderia la Rinascente. Sabato 2 maggio Un giorno insieme, letture animate, laboratori e notte in biblioteca presso la Biblioteca Civica. Domenica 3 maggio Festa al parco dalle ore 14.30 al parco Grifone la festa più divertente e colorata con area dedicata alla pittura, nutella party.